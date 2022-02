Mujeres protestan porque PIT-CNT fijó paro el 8 de marzo; Argimón sugirió cambiar fecha

El anuncio del PIT-CNT de que realizará un paro general nacional de 24 horas por primera vez el 8 de marzo (8M), en conmemoración del Día de la Mujer y en apoyo a la campaña para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el referéndum del 27 de marzo, ha generado varias críticas.



“Durante el día habrá diferentes actividades vinculadas, no solo al Día de la Mujer, sino a la campaña por el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se está desarrollando”, dijo este jueves a Montevideo Portal el vicepresidente de la central sindical, Joselo López.

Este viernes, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo a Telemundo que le "llamó la atención" la decisión vincular el 8M con actos por el sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC. Argimón planteó además que "sería bueno" que la central sindical cambie la fecha del paro general dispuesto para el 8 de marzo.

"Hay espacio para parar en todo marzo, sería bueno que se cambiara”, planteó la vicepresidenta, quien aclaró que eso “forma parte de lo que la central de trabajadores determina". De todas maneras, destacó que "no tiene nada que ver" el Día de la Mujer con el referéndum.

Para la vicepresidenta 8 de marzo debe ser “un día de reflexión sobre la condición y la situación de la mujer".

"Se partidiza: es lo más triste y complejo. Aspiro a que días como el 8M no se partidicen", expresó.

Otras reacciones

Argimón no fue la única que cuestionó la medida. “La marcha más grande de Uruguay es aplastada por la central sindical. La limitación del derecho a movilizarnos nos la impone la central sindical y no la LUC. #8M2022 #Ironia #Machismo #Misoginia”, publicó Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, en su cuenta de Twitter.

Las periodistas Patricia Madrid y María Noel Marrone, y la cantautora Laura Canoura, fueron otras de las mujeres que expresaron en redes sociales su preocupación por la coincidencia del Día de la Mujer con la fecha del paro agendado por el PIT-CNT.

La marcha mas grande de Uruguay es aplastada por la central sindical. La limitación del derecho a movilizarnos nos la impone la central sindical y no la LUC. #8M2022 #Ironia #Machismo #Misoginia

No he leído ni un sólo argumento a favor del paro general del 8 de marzo. No logro entender la medida. Justo el 8 de marzo tenía que ser?