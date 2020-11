Mujeres de Negro realizará este miércoles una marcha virtual contra la violencia de género

Locales

Este miércoles se conmemora un nuevo Día Internacional contra la violencia hacia la mujer, y como es habitual el colectivo Mujeres de Negro realizará una movilización.

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, Mujeres de Negro decidió que la marcha sea virtual, para evitar aglomeraciones.

"Se trata de una medida de autocuidado y de cuidado de toda la población, a través de la observancia de las normas y protocolos establecidos, por demás conocidos. El hecho de que no hagamos una marcha presencial, no significa que no nos movilicemos. Pedimos a las y los activistas anuales que se sumen a la Marcha Virtual cuyo slogan es: La pandemia no esconde ni calla a la violencia", explicó el colectivo en un comunicado a través de sus redes.

"Queremos que las mujeres que están sufriendo violencia, vean que aunque no podemos salir a la calle para testimoniarles nuestro apoyo, estamos igualmente presentes en forma virtual haciéndoles llegar nuestro abrazo y nuestro profundo rechazo a las situaciones de violencia de las que están siendo víctimas", prosiguen.

Como forma de participar, Mujeres de Negro invita a las personas a sacarse una foto vestida/o de negro y a utilizar el marco que estará en el Facebook del colectivo. La invitación es a publicar en las redes sociales estas fotos y etiquetar a Mujeres de Negro.

Con la publicación de la foto en las redes el colectivo pide que se escriban los hashtags: #LaPandemiaNoEscondeNiCallaLaViolencia, #25N2020MDNURUGUAY, #MARCHAVIRTUAL25NMDNU y #SinPandemiaNiViolenciaMDNU

Además, en la página de Facebook (Mujeres De Negro Uruguay) habrá un flayer para subir a WhatsApp el miércoles.