Mujer violentada por expareja en Rocha perdió el embarazo y dio más detalles del ataque

Un ciudadano colombiano fue imputado en las últimas horas por intento de homicidio contra su expareja, de su misma nacionalidad, quien se había radicado hace unos meses en el balneario rochense de La Paloma.

En la jornada de este miércoles, la víctima decidió contar su versión de los hechos y dar más detalles sobre el caso. “A la noche, cuando yo salía a cerrar el portón de la casa, estaba escondido esperándome y me atacó: me tapó la boca, me levantó, me tiró al piso y me ahorcó”, dijo en diálogo con Telenoche (Canal 4).

La mujer también indicó que su expareja le ordenó que le transfiriera todo su dinero a una cuenta de PayPal. “Me llevó a la habitación, me ató los pies también con cinta, me subió la remera a la boca y me puso cinta también en la boca para que no pudiera gritar”, aseguró.

Según el parte policial, al que accedió Montevideo Portal, la mujer, previo al ataque, le envió un mensaje al casero pero luego lo eliminó. Sin embargo, él presintió que la mujer estaba en peligro por algunos comentarios que le había manifestado y distintas situaciones que él había observado, por lo que decidió dar aviso al 911 de todas maneras.

“Intentó buscar la llave para cerrar el portón y que ya nadie pudiera ver. Ya viendo las linternas de la Policía grité que entraran y que rompieran todo porque me quería matar”, agregó.

Según se informó, la mujer estaba embarazada de nueve semanas y, durante el ataque, su exnovio le dio reiterados rodillazos en el vientre. Lamentablemente y como consecuencia de ello, la víctima comentó que perdió el embarazo.

“Me hicieron una ecografía donde decía que el embrión no tiene actividad cardíaca de todos los golpes que me dio. Me fracturó unos huesos de la nariz, me desvió el tabique, tengo el ojo inyectado de sangre y muy amaratado. Tengo moretones por todo el cuerpo”, informó.

A su vez, describió a su agresor como una persona que “tuvo problemas con drogas toda la vida”, con una familia “de mucho dinero” que le daba “mucha libertad”. “Estuvo dos veces en rehabilitación en Colombia por drogas. Estuvo una vez en la cárcel de la cual lo pudieron sacar moviendo influencias”, detalló.

“Yo tengo fibromialgia y me dan tramadol para el dolor; se robó un frasco entero de tramadol para drogarse con él. Mi sueño era venir a vivir acá a Uruguay y no voy a dejar que me lo empañe”, finalizó.

La Justicia dispuso prisión preventiva por 180 días para el hombre, mientras continúa la investigación, por el delito de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa.

