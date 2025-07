Mujer trans denuncia discriminación en banco: “Si respondía, estaría detenida y violada”

Política

Una mujer trans denunció en la Seccional de Policía de Atlántida una serie de acciones homofóbicas por parte de guardias de seguridad privada de la empresa Prosegur, en la sucursal del Banco República Oriental del Uruguay (BROU) ubicada en el centro del balneario canario, según una copia del documento al que accedió Montevideo Portal.

Los hechos ocurrieron a fines de mayo en horas de la tarde dentro del banco.

“Yo entro al banco, porque tenía que hacer un trámite por mi trabajo, y noté que hablaban entre sí por el handy, pero no di bola para yo no estresarme”, comenzó la mujer, identificada como Beccah Rivas, a Montevideo Portal.

“Ya era la primera vez, la segunda, que el loco me miraba y hablaba por el handy”, narró Rivas y detalló que no escuchaba lo que el hombre les decía a sus compañeros porque hablaban por lo bajo. “Solo veía las risas”, sumó.

“Eran tres, pero el que después hacía señas con la cabeza al ejecutivo que me iba a atender y decía: ‘Llamalo, llamalo’, era uno. Yo dije: ‘Eso no puede ser’ y quedé paralizada, no me podía mover porque no sabía qué hacer”, indicó.

La denunciante agregó que tampoco tomó acción en el momento porque no es “boba” y tiene “respeto” y “códigos”.

“Jamás me reiría de nadie. Y, si yo actuaba en ese momento, como muchas compañeras me dijeron: ‘¿Por qué no le diste una cachetada?’, estaría presa, detenida y violada, andá a saber por quién. Eso es lo peor de todo. Si fuese a la inversa, esto sería un escándalo”, enfatizó.

De acuerdo con Beccah, en el lugar nadie reaccionó ante los actos discriminativos.

“Me mandaron después un mail diciendo las [normas] éticas del banco. Le he mandado varios mails al gerente y nunca me contestó más”, expresó, aunque sí admitió que en su momento la contactaron para identificar el rostro del trabajador que protagonizó los actos.

“Yo soy una mujer trans. Yo sé lo que soy, no hace falta que nadie venga a decirme: ‘Tú eres un hombre’, como a veces me ha pasado de ir al médico o en mi trabajo, que me digan ‘señor’. Yo respondo: ‘¿Cómo?’”, relató.

“O sea, si yo no pongo el respeto, nadie lo va a hacer por mí, ni por mis compañeras que están, ni por las que vengan. Eso es fundamental”, agregó.

“Esa persona yo no sé si sigue trabajando ahí. Si lo hizo conmigo, ¿lo hará con una gorda, con un gay, lo hará con un discapacitado? Eso es lo terrible”, cuestionó.

Montevideo Portal se contactó con autoridades del banco y de la empresa Prosegur.

En el caso del primero, Mariela Espino, gerenta del BROU, detalló que la denuncia les “llegó” a las autoridades recién este lunes 30 de junio.

“La tramitaremos en el marco de los protocolos vigentes”, expresó, aunque puntualizó que “el empleado es de una empresa que presta servicios tercerizados”.

En cuanto a la compañía de seguridad, esta manifestó a Montevideo Portal estar al tanto de “la denuncia de una persona sobre una presunta discriminación de carácter homofóbico”.

“Siguiendo nuestros protocolos internos, el guardia mencionado y sus dos compañeros de equipo fueron interrogados, negando los hechos denunciados. Como medida preventiva, desde Prosegur tomamos la decisión de trasladar a la persona acusada a otro destino y continuar con la investigación interna para adoptar medidas adicionales en caso de que correspondan”, indicaron.

Asimismo, aclararon que “al igual que el resto de los funcionarios de la empresa, este trabajador recibió capacitación sobre discriminación y derechos humanos”.

“En este sentido, reiteramos que Prosegur está en contra de todo tipo de discriminación y que se encuentra profundamente comprometida con el respeto a todas las personas, sin importar su raza, religión o identidad sexual”, completaron.

El caso está en manos de la fiscal de Atlántida Tania Vidal, quien pidió el acceso a las cámaras de seguridad y esperaba ese material para proseguir con la investigación.