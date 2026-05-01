Mujer se lanzó al río Yí y pese a que se “resistía”, dos policías le salvaron la vida

Montevideo Portal
Una mujer de 52 años fue rescatada por efectivos de la Policía luego de que se arrojara al río Yí desde el puente que se ubica sobre ruta 5, en Durazno.
El episodio ocurrió cuando la mujer se lanzó al agua y fue vista a unos 20 metros de la orilla. Ante la situación, el cabo Matías Pérez y el agente Axel Araujo ingresaron al río para asistirla. Tras varios minutos de esfuerzo, lograron llevarla hasta la costa, donde fue retirada y posteriormente trasladada a un centro de salud, informó Telenoche.
Araujo relató al citado medio que al arribar al lugar observó a la mujer y decidió actuar de inmediato. “Cuando llegué, la mujer tomó conocimiento, pero se resistía. De todos modos, con la ayuda del cabo Pérez logramos llevarla a la orilla”, explicó.
Por su parte, Pérez indicó: “Me fui sacando el chaleco y parte del uniforme. Cuando vi que Araujo ya estaba ingresando al agua, avisé que yo también iba a entrar para ayudar”, señaló.
El rescate se realizó en un lugar con gran profundidad, lo que dificultó la tarea. Para concretar el salvataje, los efectivos utilizaron un torpedo de rescate que llevaban en el móvil, herramienta que resultó clave para poner a salvo a la mujer.
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