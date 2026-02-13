Judiciales

Mujer se interesó por una falsa tarjeta para pagar peajes y le robaron miles de dólares

Montevideo Portal

Un joven de 20 años fue condenado en las últimas horas como coautor de un delito de fraude informático, tras una investigación iniciada a partir de una denuncia por estafa presentada en Punta del Este, según informó la Jefatura de Policía de Maldonado.

Una mujer mayor de edad denunció el pasado 18 de diciembre que, mediante engaños, le habían sacado una importante suma de dinero de sus cuentas bancarias. De acuerdo al comunicado policial, la víctima relató que había visto una publicación en una red social que ofrecía un servicio de pago de peajes de rutas nacionales a través de una tarjeta prepaga.

Luego de interesarse en la propuesta, fue contactada telefónicamente por un individuo que se presentó como representante de una entidad financiera y que le solicitó datos de su cuenta bancaria y de su tarjeta, con el argumento de asociar el servicio ofrecido.

Posteriormente, y tras una serie de transferencias entre sus cuentas y cuentas de terceros, además de múltiples llamadas de supuestos representantes, la mujer advirtió que estaba siendo víctima de una estafa. Al revisar los movimientos bancarios constató que le habían sido sustraídos $ 158.249 y US$ 2.691, aproximadamente unos US$ 6.600 en total.

A partir de las actuaciones realizadas por el Departamento de Estafas, la Policía logró identificar al presunto autor, un joven identificado por sus iniciales A. E. F. L., sin antecedentes penales, quien fue citado por orden de la Fiscalía de 3º Turno.

El pasado 11 de febrero se realizó la audiencia en el Juzgado Letrado de 11º Turno, en el cual se dispuso la condena del imputado como coautor penalmente responsable de un delito de fraude informático.

La pena impuesta fue de 18 meses de prisión, que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba, con una serie de condiciones: residir en el domicilio fijado, presentarse semanalmente en la seccional correspondiente y realizar tareas comunitarias durante un máximo de diez meses.

