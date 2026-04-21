Mujer quedó con su cabeza atrapada en una boca de tormenta tras ser embestida por un taxi

Montevideo Portal
Una mujer quedó atrapada en una boca de tormenta como consecuencia de un siniestro de tránsito, ocurrido en la tarde de este martes en Cerrito de la Victoria.
El hecho se dio en el cruce de las calles León Pérez y Ortiz de Zárate. La víctima circulaba en bicicleta cuando fue embestida por un taxi y terminó con su cabeza dentro de la boca de tormenta, según informó Telenoche (Canal 4). Varios vecinos se acercaron para intentar asistirla y llamar a una ambulancia.
Según indicaron los vecinos, llamaron unas tres o cuatro veces a la emergencia médica, que llegó a la media hora de ocurrido el siniestro.
La mujer, de unos 30 años, estaba consciente, pero no podía moverse. Una vez logre salir, será trasladada a la emergencia y luego a un centro de salud para que se le realicen estudios médicos.
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