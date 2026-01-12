Curiosidades

Mujer que sacó bate de béisbol en discusión en Punta del Este acumula US$ 7.500 en multas

Montevideo Portal

Luego del violento episodio registrado en la zona de Los Muergos y Calle 20, en el balneario Punta del Este de Maldonado, donde una conductora de nacionalidad extranjera descendió de su auto portando un bate de béisbol y se dirigió hacia otro vehículo con el fin de agredirlo, desde Argentina se logró conocer más detalles sobre la conductora.

Según señalaron portales locales, la mujer ostenta un gran número de infracciones de tránsito en su país aún no abonadas. Según señaló Infobae, la camioneta cuenta con 37 infracciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un total de $6.647.595 argentinos. 22 de ellas se deben a exceder el límite de velocidad, mientras que otras 11 refieren a circular por calles prohibidas, por ejemplo bicisendas.

En tanto, en la provincia bonaerense acumula 15 multas, por un total de $4.427.150 argentinos. En este caso, superó en 12 ocasiones el límite permitido, al tiempo que en dos ocasiones no respetó las luces del semáforo o la barrera paso de paso a nivel.

En total, hubo 52 multas que significan $11.074.745 argentinos, más de US$ 7.500.

El video fue inicialmente difundido por Marcelo Umpierrez en la red social X.

Montevideo Portal