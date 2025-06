Internacionales

Mujer que recibió US$ 400 mil por error fue liberada y dejará de cumplir preventiva

La mujer denunciada por recibir más de 500 millones de pesos argentinos (casi US$ 450.000) por error de parte del gobierno de la provincia de San Luis, fue liberada de prisión preventiva donde se encontraba hace algunos días, informó su abogado, Hernán Echevarría en entrevista con Cadena 3 Argentina.

Según sostuvo, su defendida “en un primer momento había pensado que la aplicación no estaba funcionando, y que el teléfono funcionaba mal”. De todas formas, reconoció que, tras reiniciarlo, “no tomó dimensión” de lo que halló. “Ella pensó que eran $ 500.000”, argumentó.

“Pensó en su familia, en sus hijos. Es una familia con muchas necesidades, y salió a comprar un colchón, ropa de invierno, alimentos”, acotó. Posteriormente, Echevarría relató que el miércoles, en horas de la tarde, se dio el allanamiento: “Es ahí donde se le informa que ese dinero provenía del tesoro provincial”. “Quedaron seis personas detenidas, les secuestraron absolutamente todos los bienes que habían comprado, y a los cinco días, en la última audiencia, ellos adquieren la libertad”, relató, aunque explicó que se les impuso una fianza de $30 millones a pagar en tres días. “Nosotros interpusimos un recurso de apelación que prosperó. La Justicia ordenó que no tienen que pagar fianza”, indicó.

En tal sentido, el abogado criticó el accionar de la Justicia: “Acá la fiscal comenzó una investigación y dijo que fue una trama de delincuentes, un grupo de hackers. Quedó desvirtuado que fue un error de la provincia. Mi defendida no cometió ningún ardid para llegar a esta situación, de hecho la pone el gobierno en este caso”.

Por otro lado, Echevarría señaló que la mujer vive “de cuotas alimentarias”. “Tiene planes sociales, tiene la tarjeta Alimentar”, agregó, y enfatizó que no tiene riesgo de perderlo. “Desde el primer día me planté y dije que, acá, no existe un delito penal”, sentenció.