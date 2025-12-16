Mujer mordió a un policía cuando le notificó medidas judiciales por violencia doméstica

Un policía fue agredido física y verbalmente el pasado 15 de diciembre en Maldonado cuando se dirigió a la vivienda de una mujer para notificarla sobre medidas judiciales por una causa de violencia de género.
Según informó la Jefatura de Maldonado, el funcionario policial le decía a la mujer mayor de edad la resolución de la Justicia cuando lo insultó, amenazó y lo mordió en el antebrazo. La agresora afirmó que no cumpliría con las medidas judiciales.
La Policía señaló que la mujer “se desacató físicamente” y le dio golpes de puño a uno de los efectivos, por lo que fue detenida de inmediato.
La Fiscalía Letrada de 1er Turno dispuso la realización de diversas actuaciones, cumplidas las diligencias dispuestas, señala el parte policial.
