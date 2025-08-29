Policiales

Mujer llamó al 911 por amenaza del ex; el patrullero despistó y derrumbó pared de una casa

Montevideo Portal

Una serie de hechos desafortunados ocurrieron en la madrugada de este viernes en Ciudad del Plata, en el departamento de San José, que tuvieron su origen en una llamada al servicio de emergencia de la Policía.

Según informó Telemundo (Canal 12), una mujer llamó al 911 y relató que estaba siendo perseguida y amenazada por una expareja, quien aparentemente tenía un arma de fuego. Efectivos a bordo de un patrullero escucharon la denuncia y partieron rumbo al lugar a toda velocidad.

En determinado momento, el conductor perdió el control del vehículo en una curva en las calles Los Eucaliptus y General Artigas. El auto ingresó a un predio, chocó de frente contra una pared —que se derrumbó— de una vivienda y quedó dentro de una habitación

Allí se encontraban durmiendo dos hermanos octogenarios: uno de ellos resultó ileso y el otro quedó atrapado entre el auto y los escombros y tuvo un corte en su cara.

El anciano tuvo que ser trasladado a un centro de salud cercano, donde fue diagnosticado con politraumatismos varios y una herida cortante en la mandíbula, y pocas horas después recibió el alta.

Ninguno de los policías a bordo del patrullero resultó lesionado. El conductor fue sometido a una espirometría, que dio negativo, y la fiscal Dahiana Padilla los citó para tomarles declaración. Además, solicitó analizar las cámaras de videovigilancia de la zona.

