Mujer hizo volar tienda en un shopping por “encono inexplicable” hacia su dueña

Policiales

La Policía Civil de Brasil investiga las extrañas circunstancias de un atentado perpetrado el martes en un centro comercial en Campos dos Goytacazes, en el norte de Río de Janeiro.

En las imágenes, divulgadas en las últimas horas, se ve a la dueña del local (de cabello largo y pantalón claro) y a la presunta autora (de blusa oscura, mochila y gorra de visera) moviéndose por el centro comercial. El video también muestra cómo la explosión alcanza a varias personas, incluida la presunta autora, quien está identificada y permanece prófuga.

La jefa de la 134ª Comisaría de Policía, Carla Tavares, dijo en declaraciones recogidas por Folha1 que la mujer que prendió fuego el lugar fue identificada por las imágenes. También explicó que existen dos antecedentes que involucran a ambas mujeres, registrados en la Comisaría Especializada de la Mujer.

La funcionaria señaló que se está a la espera de la inminente captura de la incendiaria, y, si bien “hay indicios que apuntan a la motivación del crimen”, no los reveló para no entorpecer la línea de investigación.

David Pontes, encargado del centro comercial, habló también sobre el episodio.

“El primer paso que dimos fue dejar que los expertos vinieran e hicieran su trabajo. Ahora activamos nuestro departamento legal, que tomará las imágenes de la persona que ingresa a la tienda y lanza una bomba, o echa gasolina, todavía no sabemos qué fue. Incluso dijeron que la mujer iba encapuchada, pero no es cierto. Ella entró como cualquier otro cliente, con un sombrero y una mochila, de manera normal”, expresó.

De hecho, la versión sobre la capucha surgió de la propietaria del local, Kesia Monteiro, quien luego aclaró sus dichos.

Las desavenencias entre ambas mujeres habrían comenzado a principios de 2024, cuando —según la comerciante— ella atendía un puesto de venta callejero y fue atacada a golpes e insultada por la mujer que esta semana incendió su local.

En declaraciones al programa Balanço Geral, de Record Interior, Monteiro aseguró que no conocía a la mujer entonces y tampoco sabe de ella más que el nombre: Daiana. “Desde ese día en el puesto, no he vuelto a tener paz”, sostiene Monteiro, quien asegura que a partir de es momento fue objeto de permanentes “amenazas y fake news” por parte la mujer, cuyo encono no se explica.

En ese sentido, desmintió versiones que circulaban en redes sociales acerca de un presunto romance entre ella y el marido de la agresora.

En cuanto al episodio del martes, Monteiro dijo que le pareció ver en los pasillos a la agresora, a quien solo había visto una vez y un año atrás, cuando la ya mencionada agresión. Por ello le pidió a su empleada que le alcanzara un celular y luego regresó a los pasillos, movimientos que pueden apreciarse en el video.

“Cuando la crucé por primera vez iba de sombrero y cabeza gacha”, cuenta, explicando por qué le dio la impresión de que iba encapuchada. Luego, y tal como se aprecia en las imágenes, Monteiro se topa de frente con la atacante, la reconoce y huye corriendo. “Corrí y grité en busca ayuda, pero no había ningún guardia, y cada comerciante estaba dentro de su tienda”, detalló.

Posteriormente, la atacante entra en el comercio de Monteiro e instantes después se produce la explosión, que toma por sorpresa a dos mujeres que pasaban junto a la tienda.

En ese instante también se ve a Monteiro que regresa desde la derecha de la imagen. Mientras clientes salen corriendo del interior de la tienda junto a la agresora, que ya no lleva mochila e intenta quitarse material inflamable de la mano derecha.

Tras la explosión, cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Ferreira Machado, dos de ellas con quemaduras de primer y segundo grado.

Patrick Benedito, abogado de la comerciante, explicó al citado programa que la agresora deberá afrontar cargos por lesiones personales, incendio y daño a la propiedad.

Mientras tanto, Monteiro asegura que no retomará sus tareas como comerciante, al menos mientras la agresora continúe libre.