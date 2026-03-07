Mujer fue imputada por insultar varias veces “sin ningún motivo” a policías en el Centro

Policiales

Una mujer de 31 años fue imputada por la presunta comisión de un delito de agravio a la autoridad policial, luego de un incidente ocurrido el pasado jueves en la intersección de las calles Carlos Quijano y Maldonado, en el Centro de Montevideo.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo mediante un comunicado, en horas de la tarde un móvil se encontraba apostado en el cruce mencionado, cuando una mujer pasó por el lugar e insultó a los efectivos “sin ningún motivo”.

Ante esta situación, los policías descendieron del vehículo y le solicitaron que dejara de tener esa actitud. Sin embargo, la mujer continuó increpando a los funcionarios y mantuvo una conducta “hostil y desafiante”, por lo que fue detenida.

La mujer, identificada por sus iniciales D.R.D., de 31 años y con antecedentes penales, fue puesta a disposición de la Justicia. El magistrado actuante dispuso su formalización por la presunta autoría de un delito de agravio a la autoridad policial y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 6 de julio.

