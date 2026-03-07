Mujer fue imputada por insultar varias veces “sin ningún motivo” a policías en el Centro

Montevideo Portal
Una mujer de 31 años fue imputada por la presunta comisión de un delito de agravio a la autoridad policial, luego de un incidente ocurrido el pasado jueves en la intersección de las calles Carlos Quijano y Maldonado, en el Centro de Montevideo.
Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo mediante un comunicado, en horas de la tarde un móvil se encontraba apostado en el cruce mencionado, cuando una mujer pasó por el lugar e insultó a los efectivos “sin ningún motivo”.
Ante esta situación, los policías descendieron del vehículo y le solicitaron que dejara de tener esa actitud. Sin embargo, la mujer continuó increpando a los funcionarios y mantuvo una conducta “hostil y desafiante”, por lo que fue detenida.
La mujer, identificada por sus iniciales D.R.D., de 31 años y con antecedentes penales, fue puesta a disposición de la Justicia. El magistrado actuante dispuso su formalización por la presunta autoría de un delito de agravio a la autoridad policial y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 6 de julio.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]