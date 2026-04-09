Mujer fue estafada en Colonia: realizó 19 transferencias y envió cifra millonaria

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Montevideo Portal

Una mujer denunció haber sido víctima de una estafa prolongada durante varios meses en el departamento de Colonia, tras ser engañada con la promesa de recibir una supuesta “caja con valores”. El caso, que es investigado por la Policía, dejó como saldo un perjuicio económico superior al millón y medio de pesos, informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal.

La maniobra comenzó a través de contactos por WhatsApp. Mediante audios, los estafadores le indicaban a la víctima que tenía a su nombre un paquete con contenido de valor, pero que, para poder liberarlo, debía realizar depósitos previos. Convencida de la veracidad del planteo, la mujer realizó la primera transferencia en diciembre de 2025.

El engaño se extendió hasta el 23 de marzo de este año. Durante ese período, la víctima efectuó 19 transferencias bancarias a distintas cuentas indicadas por los delincuentes, acumulando un perjuicio económico de $1.506.500.

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