Mujer fue baleada en ambas piernas durante una pelea en pleno Centro de Montevideo

Una mujer resultó herida de bala durante una pelea en la vía pública en el Centro de Montevideo este domingo.

El episodio ocurrió en la mañana en la intersección de Paysandú y Ejido.

Cuando llegaron, los policías encontraron a la víctima con heridas de arma de fuego en las piernas, por lo que fue trasladada a un centro de salud.

En el lugar había varias personas involucradas en la pelea, que se acusaron mutuamente de haber realizado los disparos.

Dos hombres fueron llevados a una dependencia policial mientras se intenta aclarar lo ocurrido.

En la escena no se encontró el arma, aunque la pelea habría quedado registrada por cámaras de videovigilancia de la zona y de un comercio cercano, que ahora forman parte de la investigación.

