Mujer fue baleada en ambas piernas durante una pelea en pleno Centro de Montevideo

Montevideo Portal
Una mujer resultó herida de bala durante una pelea en la vía pública en el Centro de Montevideo este domingo.
El episodio ocurrió en la mañana en la intersección de Paysandú y Ejido.
Cuando llegaron, los policías encontraron a la víctima con heridas de arma de fuego en las piernas, por lo que fue trasladada a un centro de salud.
En el lugar había varias personas involucradas en la pelea, que se acusaron mutuamente de haber realizado los disparos.
Dos hombres fueron llevados a una dependencia policial mientras se intenta aclarar lo ocurrido.
En la escena no se encontró el arma, aunque la pelea habría quedado registrada por cámaras de videovigilancia de la zona y de un comercio cercano, que ahora forman parte de la investigación.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]