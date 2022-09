Mujer formalizada por complicidad en abusos sexuales contra niña de 12

Policiales

La medida dispuesta contra la mujer se debe a un caso ocurrido en la pequeña localidad rochense de Velázquez, centro poblado que cuenta con aproximadamente un millar de habitantes.

En febrero pasado, una mujer residente en el lugar denunció “posibles abusos sufridos” por su hija de 12 años a manos de un vecino de la familia. El sujeto fue formalizado entonces por “reiterados delitos de abuso sexual en régimen de reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados”, según informa la Jefatura de Policía de Rocha.

Las medidas dispuestas por la Justicia incluían también una orden de no acercamiento para familiares del sujeto, medida que no fue cumplida por la pareja de este, una mujer de 44 años identificada con as iniciales G.E.R.G. En marzo pasado fue conducida a la sede judicial y posteriormente formalizada por “reiterados delitos de violencia doméstica agravados en régimen de reiteración real con reiterados delitos de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”.

En las últimas horas, la mujer fue formalizada nuevamente, esta vez por la presunta comisión de “reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado en régimen de reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual en calidad de cómplice”, imponiéndosele medidas cautelares por 150 días.