Mujer falleció durante una carrera que se llevaba a cabo en Ciudad de la Costa

Según informó El País y confirmó Montevideo Portal, una mujer falleció este domingo en la celebración de la carrera Dos Arroyos, que tenía lugar en Ciudad de la Costa.
La fallecida contaba con 49 años de edad y su deceso se produjo a causa de un paro cardíaco mientras formaba parte del evento, según informó la Armada.
La carrera tenía personal de la salud, así como también servicio de emergencia en el lugar de los hechos. La Fiscalía y las autoridades continúan trabajando en el hecho.
