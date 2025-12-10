Policiales

Mujer en moto no respetó señal de alto y embistió a un policía; le fracturó tibia y peroné

Un efectivo policial resultó herido luego de ser atropellado por una mujer en moto que no frenó ante un control, en un hecho ocurrido en el departamento de San José.

El suceso se registró durante la noche del pasado sábado, en la intersección de la ruta 1 con camino al Gaucho Negro, en la zona de Ciudad del Plata, cuando personal del Grupo de Reserva Táctica llevaba a cabo un control vehicular.

Según el comunicado de la jefatura local, los agentes dieron la voz de alto utilizando linternas y señalización corporal en reiteradas ocasiones a una mujer que se acercaba en su motocicleta, para que detuviera su marcha y se procediera al registro.

La conductora ignoró las advertencias, siguió su camino y embistió a uno de los oficiales, causándole lesiones en una de sus piernas; ella también resultó lesionada. El hecho quedó registrado en video —que fue publicado por el medio local Info Ciudad del Plata— por la cámara corporal de uno de los efectivos.

Una ambulancia fue enviada al lugar, trasladando tanto al policía como a la mujer a centros de salud; finalmente, el agente fue derivado al Hospital Policial, donde los exámenes confirmaron que sufrió una fractura de tibia y peroné.

En paralelo, la motocicleta fue incautada por no contar la conductora con la documentación habilitante correspondiente. El caso fue derivado a la fiscalía letrada de Libertad, que ahora tiene a su cargo la investigación judicial pertinente.

