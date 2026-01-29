Mujer embarazada fue baleada junto a su pareja tras discusión en Nuevo Ellauri

Montevideo Portal
Una pareja fue baleada en la noche del miércoles en el barrio Nuevo Ellauri (Montevideo); la mujer está embarazada.
El hombre y la mujer se encontraban en las calles Leandro Gómez y Pedro Trápan, cuando fueron atacados a tiros, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal.
El incidente se dio —según se ve en un video difundido por el mencionado medio— cuando dos grupos delictivos discutían en la vía pública. Allí comenzaron a escucharse gritos, insultos y piedrazos.
Tras un intenso intercambio, una persona sacó un arma de fuego y disparó en varias oportunidades, ocasionando lesiones en la mujer embarazada y su pareja.
Ambos fueron trasladados a la policlínica de Capitán Tula.
El hombre recibió impactos de bala en una de sus piernas y en la espalda, mientras que la mujer la alcanzó un proyectil en la pierna.
