Policiales

Mujer embarazada fue baleada junto a su pareja tras discusión en Nuevo Ellauri

Montevideo Portal

Una pareja fue baleada en la noche del miércoles en el barrio Nuevo Ellauri (Montevideo); la mujer está embarazada.

El hombre y la mujer se encontraban en las calles Leandro Gómez y Pedro Trápan, cuando fueron atacados a tiros, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal.

El incidente se dio —según se ve en un video difundido por el mencionado medio— cuando dos grupos delictivos discutían en la vía pública. Allí comenzaron a escucharse gritos, insultos y piedrazos.

Tras un intenso intercambio, una persona sacó un arma de fuego y disparó en varias oportunidades, ocasionando lesiones en la mujer embarazada y su pareja.

Ambos fueron trasladados a la policlínica de Capitán Tula.

El hombre recibió impactos de bala en una de sus piernas y en la espalda, mientras que la mujer la alcanzó un proyectil en la pierna.

Montevideo Portal