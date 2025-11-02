Mujer detenida por agredir a funcionarias de escuela en Canelones fue condenada

Judiciales

La Justicia condenó a la mujer detenida luego de protagonizar un violento episodio en la Escuela Nº 107 de La Paz, Canelones, donde agredió a funcionarias del centro educativo delante de varios testigos.

La madre había llegado al establecimiento —ubicado en las calles Conrado Moller y Ramón Álvarez— para retirar a sus hijas. En ese momento, ingresó a la dirección, comenzó a gritar y a insultar a las funcionarias, y luego las agredió físicamente con golpes de puño y patadas.

Según confirmaron a Montevideo Portal desde Fiscalía, la sentencia es de ocho meses de pena con régimen de libertad a prueba: deberá cumplir un mes de prisión domiciliaria y siete con trabajo comunitario, con una orden de no acercamiento a las víctimas ni a la escuela.

El jueves, la agresora fue detenida y trasladada a la Seccional 5ª de La Paz.

Un agente policial que se encontraba de particular en el lugar intervino para intentar contener la situación y reducir a la agresora hasta que llegaran los efectivos. Sin embargo, la mujer, que se encontraba en “evidente estado de alteración”, continuó insultando y amenazando a las docentes.

Tanto la directora del centro educativo como una subdirectora y el agente policial que intervino resultaron con lesiones, por lo que se dispuso la realización de pericias forenses.

