Mujer denuncia presunta mala praxis en Hospital de Dolores tras cirugía en cuello de útero

Una paciente del Hospital de Dolores denunció a través de las redes sociales que durante una intervención quirúrgica en el cuello de útero el pasado 12 de julio le generaron quemaduras de primer y segundo grado, producto del presunto mal manejo del bisturí eléctrico.

“El 13/7/2022 viene el cirujano temprano y me da el alta. Después de que él se fue, me doy una ducha. En eso me doy cuenta de que tengo heridas en la parte de las caderas y nalgas. Llamo a la doctora y me ve. Le pregunto qué pasó, su respuesta fue que falló la chapa de la camilla del block. Me echan una pomada y llaman al cirujano”, relató la mujer.

“Mi pregunta (al cirujano) fue qué pasó. Su respuesta fue: ‘No sé, algo falló. El bisturí eléctrico o la chapa de la camilla’. O sea, cómo pudo pasar esto. Después vinieron casi todos los que estuvieron en la cirugía y con bronca les pregunto qué pasó. La respuesta fue que falló el bisturí”, agregó, y detalló que el cirujano le dijo que “esto puede pasar”.

La mujer contó que uno de los profesionales le advirtió que tenía quemaduras de primer y segundo grado, lo que consideró una “negligencia médica”. En este sentido, se preguntó quién se hace responsable y cuestionó si estas lesiones se le podrían haberse generado en otros órganos porque, además, le duele el cuerpo. “Esto no queda acá”, afirmó la paciente.

Según informó Agesor y confirmó Montevideo Portal, la Administración de los Servicios del Estado (Asse) dispuso una investigación administrativa y se están recabando los informes correspondientes para que sean elevados a la gestión central del organismo.

No obstante, las fuentes de Asse informaron que, en principio, “descartaron mala praxis” en la cirugía. “La paciente está siendo atendida”, señalaron. El medio anteriormente mencionado comunica que la recopilación de datos de la indagatoria finalizará este jueves y será derivada a Asse central.

