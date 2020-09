Mujer denuncia a un vecino que mató a su perro y disparó a su vivienda varias veces

Policiales

Un perro murió el pasado 12 de setiembre tras ser baleado por un vecino en el barrio Prado, en un hecho ocurrido en el cruce de Molinos de Raffo esquina Emancipación. Según informaron vecinos de la zona a Montevideo Portal, un vecino que vive hace poco en el barrio mató al perro de una vecina tras dispararle. El hombre fue identificado con las iniciales A.C.

El perro estuvo herido en principio, pero por la gravedad de la herida, fue eutanasiado por el veterinario, explicaron los vecinos. El hecho fue denunciado en la Seccional Séptima y se realizaron varios pedidos de ayuda por distintas vías al Instituto de Educación y Protección Animal. Varias personas han hecho la denuncia por este caso al 0800 5000.

Montevideo Portal se contactó con la dueña del perro, una doctora que vive en el barrio y contó un poco más del vecino que asesinó a su perro. Según dijo, es un hombre que se mudó al barrio hace unos dos años y los está acosando. El suceso final fue la muerte de su perro, pero este vecino disparó contra la vivienda en reiteradas ocasiones. Al hombre, aparentemente, le molestaban los ladridos del perro y les sugirió "poner una alarma" a la familia de la dueña en lugar del animal.

"Levantamos un muro por este tema, de tres metros y el hombre siguió tirando. Me rompió los vidrios del baño que tengo en la plata alta un domingo a las 9 y media de la mañana y el parabrisa de atrás de mi auto", contó la vecina, al tiempo que afirmó que el perro fue herido de un disparo adentro de su casa.

En este sentido, la mujer realizó las denuncias en la Seccional 7ma, pero aún no se ha hecho nada. "Están en eso y desde el día que me mató el perro hasta ahora no hay novedades", señaló.

"Yo abrí el portón de mi casa un sábado a las 11 de la mañana para limpiar y darle la comida. Voy hasta el living de mi casa, abro una ventana de mi casa, porque dije 'este señor no va a estar disparando un sábado a las 11 am con todo abierto. No va a disparar'. Estoy en el living y veo a mi perro al lado del portón de casa del frente arrastrándose con las patas de adelante llorando. Corrí, y como soy médica, me di cuenta que tenía un orificio de entrada a nivel de la región lumbar que le había afectado la médula. Estaba con mi hija, mi marido no estaba, o sea, hasta eso él sabía. Llamé a la Policía y llamé al veterinario. Vino la Policía le pesquisaron una nueve milímetros y eso fue un sábado. El lunes recién pude hablar con el comisario y el jefe de zona de las seccionales, hablaron con Fiscalía y ahí recién vinieron a la casa del señor porque mandaron a la Policía Técnica para ver el tema de los disparos que tengo en el vidrio del baño, vino la Policía a mi casa también", contó la vecina sobre el asesinato de su perro.

Según contó la dueña del perro, este hombre dispara desde el segundo piso de su casa, desde una ventana y, según dijo, su perro no puede haber sido asesinado con una nueve milímetros porque el orificio de la herida, si bien era grande, no era de ese tipo de arma. Además, contó que el hombre dispara a cualquier hora, incluso, estando ellos en el afuera de la casa

"Yo tengo dos hijos, un varón de diez y una nena de 17 y no puedo dejarlos salir al frente. El señor también le grita a mi marido desde la casa 'gordo puto', lo insulta, es una cosa espantosa. Yo hace treinta años que vivo en este barrio. Tenemos un grupo de vecinos en alerta y están todos indignados, al vecino del fondo le moja el perro con la hidro lavadora y lo mismo a los perros del vecinos linderos", explicó.

"La Fiscalía todavía no se ha manifestado. Yo si tengo que hacerle una autopsia al perro, lo voy a desenterrar y buscar la bala porque esto lo voy a llevar hasta el final porque estamos corriendo riesgo de vida. Tiene varias denuncias hecha por nosotros por dispararnos, el vidrio del auto roto y llegó un momento que dijimos basta. El tipo disparó contra el vidrio del baño, si está uno de mis hijos ahí ¿qué pasa?", reflexionó la mujer.

Finalmente, consultada sobre cuáles son los pasos por seguir, la vecina contó que está esperando a que se comunique la Fiscalía para ver qué resolución se toma. Según le dijeron, se está investigando todo porque está al tanto el jefe de zona y el comisario de la Seccional 7ma.

"Hoy me llamaron porque el comisario pide que le llevemos la bala. Entonces tenemos que desenterrar al perro y abrirlo para buscar la bala, pero me llamaron hoy y uno vive con las persianas del frente de mi casa que no las puedo levantar porque se sienten los disparos que hace con armas de aire comprimido. Es un peligro para nosotros y para la gente, hay niños que pasan por acá, es horrible, uno no puede vivir tranquilo en su casa", narró.

