Mujer de Punta del Diablo encontró una víbora en su casa y Bomberos actuó “de inmediato”

Montevideo Portal

Una vecina de Punta del Diablo, en el departamento de Rocha, denunció en la madrugada de este sábado que en su casa se encontraba una víbora crucera. Ante esto, la mujer llamó a la organización Alternatus para que controle la situación.

Desde Alternatus recibieron el pedido de ayuda y derivaron la situación a Bomberos, quienes —según explicó la organización—, habían recibido una capacitación para el manejo y control de víboras.

El personal de Bomberos acudió “de inmediato” al lugar y rápidamente comenzaron a trabajar.

En el video que viralizó Alternatus, se puede ver cómo los bomberos lograron controlar la situación y sacar a la crucera del hogar de la mujer.

