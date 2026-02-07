Policiales

Mujer de 81 años falleció luego de que su casa se incendiara en Las Piedras

Una mujer de 81 años murió este viernes en Las Piedras tras un incendio registrado en su vivienda, ubicada en Dantón y Wilson Ferreira Aldunate.

El foco ígneo se desató sobre las 20:30 en el dormitorio donde se encontraba la víctima. Según la información disponible, el fuego se originó a raíz de una falla en un aparato que la mujer utilizaba como parte de un tratamiento de cadera, informó Subrayado y confirmó por Montevideo Portal.

En la casa también se encontraba un hombre de 81 años, quien estaba en otra habitación y logró evacuar a tiempo, sin resultar lesionado.

Al arribar al lugar, efectivos de Dirección Nacional de Bomberos iniciaron las tareas de extinción del incendio y rescataron a un menor de edad. Luego ingresaron a una segunda vivienda ubicada en el mismo predio, donde había dos personas atrapadas, que pudieron ser asistidas.

Una vez controlada la situación, las autoridades ingresaron a la casa donde se había originado el fuego y allí hallaron el cuerpo de la mujer, que no logró escapar a tiempo del incendio.

