Mujer de 81 años falleció luego de que su casa se incendiara en Las Piedras

La víctima estaba en su dormitorio y no logró escapar de las llamas. En la vivienda se encontraba un hombre, quien logró evacuar el lugar.

07.02.2026 18:53

2026-02-07T18:53:00-03:00
Una mujer de 81 años murió este viernes en Las Piedras tras un incendio registrado en su vivienda, ubicada en Dantón y Wilson Ferreira Aldunate.

El foco ígneo se desató sobre las 20:30 en el dormitorio donde se encontraba la víctima. Según la información disponible, el fuego se originó a raíz de una falla en un aparato que la mujer utilizaba como parte de un tratamiento de cadera, informó Subrayado y confirmó por Montevideo Portal.

En la casa también se encontraba un hombre de 81 años, quien estaba en otra habitación y logró evacuar a tiempo, sin resultar lesionado.

Al arribar al lugar, efectivos de Dirección Nacional de Bomberos iniciaron las tareas de extinción del incendio y rescataron a un menor de edad. Luego ingresaron a una segunda vivienda ubicada en el mismo predio, donde había dos personas atrapadas, que pudieron ser asistidas.

Una vez controlada la situación, las autoridades ingresaron a la casa donde se había originado el fuego y allí hallaron el cuerpo de la mujer, que no logró escapar a tiempo del incendio.

