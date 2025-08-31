Policiales

Mujer de 47 años falleció de un paro tras consumir psicofármacos en la Unidad 5 del INR

Una reclusa alojada en la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad Nº 5 Femenina, ubicada en el barrio de Colón, falleció en la madrugada de este domingo, según informó el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a través de un comunicado.

La mujer, de 47 años, llamada Katherine Gómez estaba en el segundo oeste de la Unidad 5 y en octubre iba a salir en libertad.

“Tras haber tomado conocimiento de su desvanecimiento fue inmediatamente conducida al servicio de salud donde se le realizó un lavaje de estómago, ya que sus compañeras indicaron que había consumido psicofármacos. Falleció mientras se le practicaba la maniobra, como consecuencia de un paro cardíaco”, según el reporte.

Ante este hecho, se realizó la comunicación correspondiente a la fiscal de Flagrancia de 7.° turno de Montevideo, Dra. Natalia Altez, quien dispuso comunicar al juez y coordinar con Policía Científica.

Según informan del Ministerio del Interior, Gómez no tenía ningún problema de relacionamiento con el resto de las reclusas.

