Mujer de 26 años fue hallada muerta en una casa en Salinas; tenía un disparo en el tórax

Una mujer de 26 años fue encontrada muerta dentro de una vivienda en el balneario Salinas, según informó la Jefatura de Policía de Canelones.

La Policía aún investiga las causas de su fallecimiento; la víctima fue hallada en una casa en las calles Maracuyá y Piri.

Un vecino declaró a la Policía que escuchó disparos cerca de las 2:00 de la madrugada.

Al ingresar a la vivienda, efectivos constataron que la mujer, que no tenía antecedentes penales, tenía un disparo en el tórax y desplomada en la cocina, donde “no se avistaron signos de desorden”.

Además, en la fachada de la casa se observaron “múltiples impactos de arma de fuego en ventanas, puerta y pared”, así como “varias vainas dispersas”.

Fiscalía y Policía Científica trabaja en el caso.

