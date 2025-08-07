Mujer considerada “perfecta” por IA recibe “oferta reproductiva” de estrella de la NBA

Curiosidades

La influencer brasileña Janaína Prazeres, conocida como la “mujer perfecta” por haber sido identificada por inteligencia artificial (IA) como dueña de las proporciones corporales más simétricas del mundo, reveló haber recibido una propuesta inusual.

Según ella, el representante de un jugador de la NBA le envió un mensaje proponiéndole tener un hijo con el atleta. En dicho contacto, se explicaba que el deportista estaba interesado en ella por su “ADN perfecto”.

Prazeres, que desestimó la oferta, contó que esta incluía manutención vitalicia, educación internacional para el niño y residencia garantizada en Estados Unidos, sin necesidad de matrimonio.

La influencer detalló que el mensaje resaltaba sus “rasgos únicos y su simetría excepcional” y afirmaba que el jugador buscaba una mujer con una apariencia impecable para asegurar una “genética excepcional” para su futuro hijo.

Prazeres destacó que la propuesta fue formal y sin ningún intento de exposición pública, razón por la que ella se negó a revelar la identidad del deportista. La influencer ha protagonizado campañas y ganó notoriedad tras viralizarse su imagen como símbolo de belleza ideal.

Actualmente reside en Dubái, y en épocas recientes ha sido objeto de polémicas en redes sociales debido a las fuertes sumas que gasta en procedimientos cosméticos con el fin de mantener su aspecto. Estos incluyen rinoplastia, lipoescultura e inyecciones de colágeno en las partes íntimas.

Si bien reconoce que el “título de mujer perfecta” le ha dado prestigio y notoriedad, considera que también puede arrastrarla a situaciones incómodas, como esa propuesta inesperada que incluía una mezcla de admiración y cosificación.