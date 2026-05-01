Mujer baleada en La Cruz de Carrasco: hubo más de 20 tiros desde un auto

Una mujer de 26 años fue baleada en la cabeza este viernes en la zona de La Cruz de Carrasco.
En la zona fueron encontrados unos 20 casquillos de bala, según informó Subrayado.
La víctima del ataque quedó con muerte cerebral tras ser baleada en las inmediaciones de las calles Antonio Pereira y Juan Agazzi. Fue trasladada hasta un centro de salud, en estado grave.
De acuerdo con el citado medio, los tiradores pasaron en un auto cuando dispararon en la zona.
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