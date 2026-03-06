Policiales

Muerte dudosa: hallaron el cadáver de un hombre dentro de una carpa incendiada en la calle

La Policía investiga como “muerte dudosa” el caso de un hombre cuyo cuerpo fue hallado durante la madrugada de este viernes en el incendio de una carpa instalada en la vía pública, en la zona de Córdoba y General Hornos, en el barrio Nuevo París.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, los efectivos concurrieron al lugar tras recibir un aviso sobre un foco ígneo. Al arribar, constataron la situación y solicitaron la presencia de personal de Bomberos, que lograron extinguir el incendio.

Una vez controlado el fuego, en el interior fue encontrado en el piso el cuerpo sin vida de un hombre, cuyos datos aún no fueron identificados. El personal de una emergencia médica móvil llegó al lugar y constató el fallecimiento.

En la escena, los efectivos entrevistaron a un hombre de 43 años, con antecedentes penales, que dijo vivir en situación de calle en ese mismo sitio. De acuerdo con la información policial, el individuo cambió su versión de los hechos en varias oportunidades, por lo que fue detenido por orden de la Fiscalía.

Al lugar también concurrió un equipo de Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena para determinar las circunstancias del hecho.

La Fiscalía de Flagrancia de 5º turno dispuso la realización de una autopsia al cuerpo de la víctima, además de mantener detenido al hombre que se encontraba con ella y continuar con las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.