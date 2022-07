Muerte de bebé conmueve a Italia: la madre se fue de viaje y “le dejó mamaderas y pañales”

Internacionales

Una italiana de 37 años es acusada de homicidio voluntario después de dejar sola a su hija de 18 meses durante seis días en una cuna en su casa en Milán, solo para ser encontrada muerta. El caso está conmoviendo a toda Italia.

Alessia Pifferi, separada desde hace tres años, dejó a su hija para viajar al municipio de Leffe, en la provincia de Bérgamo, a casa de su nuevo novio, a mediados de este mes. Cuando le preguntó dónde había dejado a la pequeña Diana, ella dijo que estaba con su hermana, pero en realidad había dejado a la pequeña en casa, vestida, con biberón y pañales, como si la bebé pudiera hacerlo todo sola. Cuando Alessia regresó a casa, encontró a su hija muerta de hambre y deshidratación.

En la corte, la primera declaración de Alessia no podría haber sido más desconcertante. “Vi que no se movía. Le di unas palmaditas en la espalda y le puse los pies en el lavabo para que se mojara, pero no reaccionó. Le pedí ayuda a una vecina y llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Sabía del riesgo que podía correr, pero no soy mala madre", dijo ante el juez. En la misma declaración reconoció que quería quitarse un "peso" de los hombros al tener "la sensación de ser libre, por fin aliviada por un rato de la carga de ser madre soltera", según recoge Diario de Noticias.

Además de ser arrestada por asesinato, Alessia podría ser puesta en un "régimen de vigilancia reforzada" debido al riesgo de suicidio.

En ocasiones anteriores, la madre había dejado a la niña sola en la habitación durante fines de semana enteros. A quienes preguntaban por la niña cuando estaba fuera de casa, ella respondía que Diana estaba acompañada por una enfermera.

El informe de fiscalía describe a la mujer como "una persona sin escrúpulos capaz de cometer cualquier atrocidad para satisfacer sus necesidades personales, con el deseo de mantener relaciones románticas con hombres a toda costa".

Alessia llevaba tres años desempleada y se había construido una vida llena de mentiras, utilizando apps para salir con hombres a cambio de regalos, cenas y vestidos. Para lucir elegante, se presentó en algunos de sus encuentros con un auto con chofer. En la ciudad de su nuevo novio, de quien era muy dependiente, dijo que era psicóloga infantil.

Fue precisamente en una aplicación que la mujer conoció a su novio, Mario Angelo D'Ambrosio. El nacimiento de la niña, en enero del año pasado, había provocado una ruptura temporal en la pareja, ya que Alessia ocultó el embarazo hasta el momento del parto, que ocurrió en el baño de la casa del hombre, que no era el padre de la bebé. Pese a ello, la relación se reanudó poco después.

En cuanto al progenitor, Pifferi dijo ignorar su identidad: no era su nuevo novio ni tampoco su exmarido, de quien se separó hace tres años y quien vive en el mismo edificio que ella.

“Yo no sabía que ella estaba embarazada, me enteré el día en que dio a luz. Durante el tiempo que vivimos juntas tuve una sospecha porque nunca la vi menstruar y porque su barriga cada vez era más grande. Pero ella juró no hacerlo. quedar embarazada Solía ??ir a Milán, pero cuando ella venía a Leffe el fin de semana, siempre me decía que la niña estaba con su hermana Viviana o una niñera llamada Jasmine (que nunca existió). Siempre decía que prefería venir a casa sin la bebé, para al fin 'respirar' y 'sentirse más libre'", dijo el novio.

Los vecinos dijeron que Alessia era "evasiva" y que su comportamiento "no era el de una buena madre". Otros la describen como una persona tímida y carente de confianza.

El juez señaló que Alessia "no tenía lazos familiares", ya que había roto los vínculos con su hermana y su prima, los únicos miembros de la familia que vivían en Milán. La madre, que vive en Crotona, en la región de Calabria, dijo al magistrado que su hija mentía constantemente, algo que dificultaba sus relaciones con la familia.