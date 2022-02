Muere sobreviviente del Holocausto que salió en foto icónica y ganó apuesta a negacionista

Internacionales

El pasado 28 de enero falleció Mel Mermelstein, a los 95 años. Sobreviviente del Holocausto, Mermelstein se hizo conocido después de ganar una demanda contra los negacionistas en la década de 1980.

Según su hija, Mel murió a consecuencia de complicaciones por la Covid-19. Estaba radicado en California, Estados Unidos.

Nacido en Mukachevo, una antigua ciudad en Checoslovaquia, ahora territorio ucraniano, fue arrestado junto con su familia en 1944, cuando solo tenía 17 años.

Llevado a Auschwitz, en la Polonia ocupada por el Tercer Reich, fue el único sobreviviente de la familia: su madre y hermanas murieron en las cámaras de gas y su padre y hermanos fueron víctimas del hambre, según consigna el periódico The Washington Post.

Después de la Liberación de Auschwitz el 27 de enero de 1945, Mel fue llevado a Alemania. En ese entonces pesaba poco más de 30 kilos libras y tenía tifus. Emigró a los Estados Unidos al año siguiente y sirvió en la Guerra de Corea en la década de 1950.

A fines de la década de 1970, Mel Mermelstein se hizo conocido por ganar una apuesta contra un grupo negacionista llamado Instituto de Revisión Histórica, que cuestionaba la existencia del Holocausto, descrito por ellos como una mentira creada para justificar la creación del Estado de Israel.

Durante una convención grupal en 1979, ofrecieron 50,000 dólares a cualquiera que pudiera probar las atrocidades cometidas por los nazis en los campos de concentración.

Mermelstein expuso la propuesta recibida a los periódicos. En respuesta, el Instituto de Revisión Histórica afirmó que el judío estaba rehuyendo el debate y llegó a afirmar que la familia de Mel estaba viva y con nombres falsos en Israel.

Para probar las atrocidades nazis, utilizó como prueba una copia de sus memorias "By Bread Alone: ????The Story of A-4685". Al no recibir los 50.000, demandó al grupo y también pidió una indemnización de 17 millones de dólares por incumplimiento de contrato, difamación, daño moral y perjuicio por negación de hecho demostrado.

La Justicia de Los Ángeles falló a su favor en 1981. "Este tribunal reconoce judicialmente el hecho de que los judíos fueron gaseados en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia durante el verano de 1944. Esto no está en duda [...] Es simplemente un hecho", declaró el juez. Cobró los 50 mil del premio y otros 40 mil de la indemnización. El grupo, poco después, también reconoció públicamente el genocidio de Auschwitz.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. En 1986, Mel Mermelstein también ganó una demanda de 5,25 millones de dólares contra un sueco que formaba parte del instituto. El sujeto no solo se negó a pagarle, sino que comenzó a perseguirlo, enviándole sobre con fibras, presuntamente restos de cabellos de judíos asesinados en las cámaras de gas del nazismo.