Internacionales

Muere el hombre más rico de Reino Unido, cuya familia fue condenada por explotación

El empresario Gopichand Hinduja, considerado el hombre más rico del Reino Unido, murió el martes a los 85 años el martes después de una larga enfermedad. El deceso fue informado por allegados a la familia.

Con un patrimonio neto estimado de 46.000 millones de dólares, según la lista de los más ricos del Sunday Times, Hinduja dirigía el Grupo Hinduja, uno de los conglomerados más grandes del mundo, con inversiones en banca, bienes raíces, petróleo, entretenimiento y vehículos comerciales.

Conocido como “GP”, Gopichand se unió a la empresa familiar en 1959 y, junto con su hermano Srichand, expandió la compañía fundada en India e Irán a principios del siglo XX. Los dos se mudaron a Londres en la década de 1980, desde donde comenzaron a dirigir el grupo.

“Era humilde y alegre, y un amigo para todos los que lo conocieron. Será recordado por su formidable labor en la construcción del Grupo Hinduja durante los últimos 70 años, transformándolo en el éxito global que es hoy”, expresó la familia en un comunicado.

A Gopichand le sobreviven su esposa y tres hijos.

El año pasado, un tribunal suizo dictó sentencias de prisión contra cuatro miembros de la familia por explotar al personal indio en su mansión de Ginebra.

La familia traía personal doméstico de India y, según la acusación, les confiscaba los pasaportes al llegar y les pagaban un salario “80% a 90% inferior” al que les correspondería en Suiza.