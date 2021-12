Internacionales

Muere Susana Higuchi, ex primera dama de Perú y madre de Keiko Fujimori

Susana Higuchi, la ex primera dama de Perú que denunció actos de corrupción en el Gobierno de su exesposo Alberto Fujimori (1990-2000) y madre de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, falleció este miércoles víctima de cáncer, a los 71 años, según informó su hija en redes sociales.



"Después de una dura lucha contra el cáncer, nuestra madre, Susana Higuchi, acaba de partir al encuentro de Dios. Estuvo rodeada del amor de nosotros, sus hijos y de sus nietos, hasta el último momento", anunció Fujimori en su cuenta de Twitter.



"La encomendamos a la Virgen de la Inmaculada Concepción hoy en su día", añadió la excandidata, investigada actualmente por presunto lavado de activos y organización criminal.



Higuchi fue ingeniera de profesión y descendiente de japoneses en Perú, que cultivaron una fortuna en el negocio de servicios automotrices.



En 1974 se casó con el también ingeniero Alberto Fujimori y tuvieron cuatro hijos, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji, dos de los cuales se dedicaron a la política igual que su padre.



Tras la victoria electoral de su esposo en 1990, Higuchi ocupó el cargo honorífico de primera dama, pero dos años después denunció que sus cuñadas estaban vendiendo las donaciones recibidas de Japón, lo que marcó el inicio del distanciamiento definitivo con su cónyuge.



Después de sus denuncias, Higuchi denunció haber sido torturada por presuntos agentes de inteligencia, el servicio que estuvo bajo el mando del ex asesor Vladimiro Montesinos, y en 1994 firmó el divorcio con Fujimori en medio de acusaciones de violencia.



En ese momento, Keiko Fujimori asumió el cargo de primera dama al lado de su padre; Higuchi se apartó de su hija, acusándola de haber ignorado sus denuncias.



La ex primera dama postuló al Congreso y fue elegida legisladora en el 2000 con el Frente Independiente Moralizador (FIM), la agrupación política que difundió los "vladivideos", que revelaron la red de corrupción tejida en el Gobierno de Fujimori por su entonces asesor Montesinos.



Tras la caída del régimen de Fujimori (1990-2000) y su huida a Japón, Higuchi postuló nuevamente al Parlamento y fue reelegida para el periodo 2001-2006 con el FIM.



En los últimos años, Higuchi se reconcilió con la mayor de sus hijos y la acompañó en algunas de las actividades proselitistas de las campañas presidenciales en las que participó.



Hace unas semanas, Keiko Fujimori informaba que su madre había sido internada de emergencia por problemas respiratorios y que se encontraba en cuidados intensivos.



Por su parte, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, también afronta una serie de problemas de salud que lo han llevado a ser internado en distintas clínicas en diferentes periodos.



La familia del exmandatario sostenía en los últimos años que sufría de un tipo de cáncer para solicitar su excarcelación, pero este diagnóstico ha sido desechado y anuló el indulto que el expresidente Pedro Pablo Kucynski le otorgó irregularmente en 2017.

EFE