Internacionales

Muebles de juguete y una ventana inadecuada: una combinación que fue mortal para un niño

La Justicia brasileña investiga el fallecimiento del pequeño Matthew Cruz Mussa, de 5 años, quien el pasado viernes cayó desde el piso 12 de un edificio en la zona este de la ciudad de Uberlândia, en el estado de Minas Gerais

Según publica el portal noticioso G1, se determinó que el menor se encontraba solo en el apartamento en el momento del accidente. Los investigadores consideran que posiblemente usó una mesa y una silla de juguete para alcanzar la ventana del baño. El hecho ocurrió sobre las 07:30 horas. Personal de Bomberos arribó rápidamente al lugar y constató el deceso del niño

La madre del niño, Emily Linhares , en estado de shock, declaró a la policía que se despertó a las 6:30 a. m. para ir al gimnasio ubicado dentro del condominio y dejó al niño durmiendo. En cuanto as u esposo, y padre del niño, se encontraba en su trabajo

Los investigadores creen que, en ausencia de su madre, el niño despertó y fue al baño, logró acceder a la ventana y saltó.

Tras tomar declaración a la mujer, efectivos de la Policía Militar inspeccionaron el apartamento y encontraron una silla y una mesa en miniatura, parte de un set de muebles de juguetes. Ambos objetos estaban debajo de la ventana, y habrían sido usados por el infortunado niño para alcanzar la abertura.

Según el Departamento de Bomberos, la ventana del baño, ubicada a poco más de 1,5 metros del suelo, era la única del edificio sin mosquitera. A diferencia de las ventanas de otros apartamentos del mismo edificio, esta tampoco contaba con limitador de apertura, un dispositivo que impide que la ventana se abra más de diez centímetros. Esta carencia permitió que el niño abriera por completo la ventana, por la que posteriormente cayó desde su altura de 35 metros.

Emily Linhares recibió atención médica debido a su estado emocional y fue llevada a la comisaría. Sin embargo, no quedó detenida porque no se identificaron “elementos mínimos que indicaran el delito de abandono de persona dependiente”.

En ese sentido, la Policía aclaró que para configurar este tipo de delito debe existir “una voluntad libre y consciente de abandonar, dejando a la víctima expuesta a un riesgo previsible e inmediato”, circunstancias que el jefe policial a cargo del caso no identificó en este caso.

Las investigaciones continuarán con más indagaciones y análisis forenses detallados para esclarecer completamente las circunstancias de la muerte del niño.