Motociclista murió tras ser impactado por un camión a las afueras de Montevideo

Un motociclista falleció producto de un siniestro de tránsito ocurrido en la noche del pasado viernes 17 de octubre, informó Policía Caminera.
El hecho ocurrió en el kilómetro 17 de la ruta 1, en Montevideo. De acuerdo con el parte policial, un camión que se dirigía hacia el este impactó contra la moto que pretendía cruzar la ruta. En consecuencia, el conductor, un hombre mayor de edad que no pudo ser identificado, falleció en el lugar.
El camión era conducido por un hombre de 39 años que resultó ileso y la espirometría arrojó resultado cero.
La Policía de Montevideo trabaja en el caso.
