Motociclista murió en un choque en ruta 12; perdió el dominio e impactó contra una rotonda
El accidente fatal ocurrió a la altura de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia. El acompañante resultó con varios traumatismos.
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09.05.2026 15:57
Montevideo Portal
La Jefatura de Policía de Colonia emitió un comunicado en la jornada de este sábado en el que informó acerca de un siniestro de tránsito fatal que se produjo en el kilómetro 3 de la ruta 12, a la altura de la ciudad de Nueva Palmira.
Según se detalla en el informe, el accidente se dio en horas de la madrugada. El conductor de una moto, un hombre de 30 años, perdió el control del vehículo por circunstancias que se encuentran bajo investigación y chocó contra el cordón de una rotonda.
Como consecuencia del golpe, tanto él como su acompañante, un joven de 25 años, resultaron con varios traumatismos: ambos fueron atendidos en el lugar y luego trasladados a un centro asistencial. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento del conductor a causa de la gravedad de las lesiones.
Personal de la Policía Científica y efectivos pertenecientes a la Seccional 4° de Nueva Palmira trabajaron en el lugar del accidente y relevaron la escena para poder determinar las circunstancias del hecho, que ya se encuentran bajo investigación de la Fiscalía Letrada de Carmelo.
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