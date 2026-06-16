Motociclista llevaba atada bandera de Uruguay, se le trabó en la rueda y terminó internado

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El empate de Uruguay con Arabia Saudita en el Mundial 2026 dejó a la inmensa mayoría de los hinchas con una sensación agridulce: a pesar del punto conseguido, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa hizo todo lo posible para llevarse la victoria en el segundo tiempo, pero no logró desnivelar al combinado asiático.

Como ya es tradición en todo el territorio uruguayo cada vez que la selección disputa un torneo internacional importante, miles de personas se movilizaron y se juntaron para ver el partido con sus seres queridos, pero hubo un joven en la ciudad de Rivera que no pudo observar el encuentro en el lugar y de la manera que hubiese querido.

Según informó el comunicador local Pedro Olivera, el hombre, de 20 años, sufrió un insólito accidente en la tarde de este lunes: iba circulando en su moto sobre la calle Rodó y llevaba una bandera uruguaya atada al cuello cuando en determinado momento la tela se enganchó en la rueda trasera, perdió el dominio del vehículo y cayó al suelo.

El joven sufrió diversas lesiones y debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Rivera para recibir atención médica. Allí, fue diagnosticado con traumatismos varios de carácter moderado, por lo que se encuentra fuera de peligro.

En Argentina ocurrió un caso similar durante los festejos del campeonato que consiguió la selección en el Mundial de Catar 2022, pero con una consecuencia fatal. En la ciudad de Bahía Blanca, un joven de 22 años sufrió el mismo accidente, pero el pabellón lo ahorcó y murió al instante por asfixia.