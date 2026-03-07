Policiales

Motociclista iba a alta velocidad, un auto lo chocó en un cruce sin señalización y murió

Un hombre de 29 años falleció en la tarde de este sábado luego de protagonizar un siniestro de tránsito con un automóvil en la intersección de las calles Niña y Luis Lasagna, en el barrio Lezica, en el noroeste de la ciudad de Montevideo.

El hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando un auto conducido por una mujer de 48 años colisionó con una moto que circulaba por la zona. Según la información policial primaria, el birrodado se desplazaba a alta velocidad.

Al arribar al lugar, un grupo de efectivos policiales encontró al motociclista sin signos vitales y solicitaron la presencia de una emergencia médica. El personal sanitario constató el fallecimiento sobre las 13:30.

De acuerdo con el relato de la conductora del automóvil, antes de cruzar observó hacia ambos lados de la calle, pero la moto se aproximaba a gran velocidad y terminó impactando contra el vehículo, lo que provocó que el único ocupante saliera despedido.

Las autoridades señalaron además que en ese cruce no existen señales de tránsito. La conductora presentó la documentación correspondiente del vehículo y fue sometida a una espirometría y a un test de detección de drogas, y ambos resultaron negativos.

El fiscal de Flagrancia de 4º turno, Carlos Sastre, dispuso la presencia de Policía Científica en el lugar, pericias mecánicas en ambos vehículos —especialmente en luces y frenos—, el relevamiento de cámaras de seguridad y la identificación de testigos. Además, ordenó que el cuerpo del fallecido sea sometido a autopsia y posteriormente entregado a la familia.