Motociclista fue parado en La Blanqueada por andar en infracción y embistió a un inspector

Montevideo Portal

Un inspector de tránsito resultó lesionado este sábado durante un operativo de control de rutina en la intersección de las calles Joanicó y Juan Cabal, en el barrio montevideano de La Blanqueada, luego de ser embestido por el conductor de una moto al que había detenido por múltiples infracciones.

El trabajador había interceptado al motociclista porque no portaba licencia de conducir ni documentación vehicular. Al momento del control, el conductor acumulaba 21 infracciones registradas y dos multas previas por circular sin licencia, y tampoco tenía cédula de identidad.

Tras ser informado de que su moto sería incautada y remitida a depósito, el motociclista embistió deliberadamente al inspector, quien impactó contra un muro. Al lugar concurrió un móvil de asistencia médica y personal policial llamado al 911.

El funcionario fue atendido en el lugar y luego trasladado al hospital del Banco de Seguros del Estado para realizarle análisis clínicos y la División Tránsito realizó la denuncia policial correspondiente. El agresor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La Intendencia de Montevideo emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con el inspector agredido, repudió el hecho y anunció que continuará trabajando con las autoridades nacionales para erradicar prácticas ilegales que ponen en riesgo la integridad de las personas en la vía pública.