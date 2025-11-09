Policiales

Motociclista despistó e impactó contra cantero en Joaquín Suárez: está grave

Un hombre de 28 años sufrió un accidente de tránsito grave en la localidad de Joaquín Suárez, en el departamento de Canelones, informó la Jefatura.

Según informaron, efectivos de la Seccional fueron alertados por el Centro de Comando Unificado sobre un accidente en la calle Bvar. Artigas, entre Méndez Núñez e Independencia; por lo que concurrieron al lugar.

Allí hallaron al hombre con varias heridas y sin conocimiento. En tanto, a escasos metros, se hallaba su motocicleta caída.

Tras la asistencia de la emergencia médica, los profesionales lo diagnosticaron con un “traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, en coma”, por lo que fue trasladado de forma inmediata a un centro asistencial, donde permanece internado en estado reservado.

Un testigo señaló que el conductor, por causas desconocidas, impactó contra el cantero central.

El hecho está a cargo de la Fiscalía Letrada de Pando de 1er Turno.

