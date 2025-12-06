Policiales

Motociclista de 46 años falleció luego de impactar contra un camión en Canelones

Una moto que circulaba a la altura del kilómetro 32.500 de la Ruta 101, en Canelones, chocó contra un camión, causando el fallecimiento del conductor de la motocicleta.

El hecho ocurrió sobre las 15:45 de este sábado. Policía Caminera informó que el accidente se dio cuando “por causas que se desconocen”, el birrodado impactó con el camión de manera frontolateral.

La víctima, de 46 años, fue retirada del lugar y trasladada a un centro de atención, donde se constató el fallecimiento.

El camión era conducido por un hombre de 30 años, quien resulto ileso. Las autoridades le realizaron una prueba de espirometría, la cual dio negativa.

Las autoridades trabajan para esclarecer el hecho.

