Policiales

Motociclista de 44 años murió en Punta del Este tras colisionar con auto de una argentina

Un motociclista de 44 años murió en la tarde de este viernes 26 de diciembre en Punta del Este después de colisionar con un auto de matrícula argentina en la parada 33 de la playa Brava, sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco.

Según el parte policial, un usuario llamó al 911 e informó sobre un accidente de tránsito entre auto y moto. Así, la unidad de emergencia médica móvil y personal policial se dirigieron al lugar, donde constataron que el motociclista, que conducía una moto Yamaha modelo YZF-R3, había fallecido.

El otro vehículo involucrado en el siniestro fue un auto Mercedes Benz matrícula argentina, que era conducido por una mujer de 34 años, quien fue asistida por misma unidad médica por crisis nerviosa.

La Policía continúa investigando el hecho.