Motociclista de 20 años politraumatizada grave tras chocar con automóvil en ruta 11

Una motociclista de 20 años se encuentra grave luego de protagonizar un siniestro de tránsito a las 7:00 horas de la mañana de este domingo en el kilómetro 144,600 de la ruta 11, informó Policía Caminera.

El accidente se dio tras la colisión por alcance entre la moto que circulaba de oeste a este y un automóvil, que al momento del impacto se encontraba detenido fuera de ruta.

En el auto se encontraban tres ocupantes, y resultaron todos ilesos. Al conductor, un hombre de 77 años, se le realizó una espirometría que arrojó resultado negativo.

En tanto, la joven que conducía la moto fue trasladada “politraumatizada grave” a Centro de Asistencia de la Agrupación Médica de Pando.

