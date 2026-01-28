Policiales

Motociclista de 18 años murió en siniestro de tránsito en Colonia al chocar con un auto

Montevideo Portal

Un joven de 18 años falleció en un siniestro de tránsito fatal ocurrido en Ombúes de Lavalle, Colonia, en la noche del pasado martes 27 de enero, según informaron medios locales y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

El hecho ocurrió sobre las 21:30 en el kilómetro 27 de la ruta 55. Allí, los oficiales constataron un choque por alcance entre un auto y una moto, lo que resultó en la muerte del joven en el lugar. “Se hizo presente una unidad de emergencia móvil, cuyo personal médico confirmó el fallecimiento del motociclista”, indica el parte policial.

Por otro lado, se realizó la espirometría al conductor del auto, y arrojó resultado negativo. El documento no brinda más detalles acerca del estado de salud del conductor de este vehículo.

“Al momento, el caso se encuentra bajo investigación para determinar las causas exactas que originaron el siniestro”, finaliza el texto policial.

Montevideo Portal