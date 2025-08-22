Motochorros en Flor de Maroñas: asaltaron a dos mujeres con cinco cuadras de diferencia

Policiales

Dos mujeres fueron víctimas de violentas rapiñas en Flor de Maroñas, en Montevideo, en hechos ocurridos con apenas cinco cuadras de diferencia y cometidos por los mismos delincuentes, que se desplazaban en moto para cometer los asaltos.

El primer ataque se registró en la intersección de Pernambucanos e Ildefonso García, donde a una mujer de 53 años intentaron robarle la cartera y la golpearon en el forcejeo, informó Telenoche (Canal 4). “Está dolorida, porque la tiraron al piso, cincharon con ella y le dieron un golpe en la cabeza”, relató una amiga de la mujer al citado medio. Finalmente, le robaron el celular.

Luego, los mismos delincuentes atacaron a otra mujer de 28 años en Corrientes y Hernán Gómez, cuando ingresaba a su casa con su moto. Aunque la víctima logró deshacerse de las llaves del vehículo, los rapiñeros le robaron el celular.

Los episodios quedaron registrados en cámaras de seguridad y la Policía busca identificarlos.

