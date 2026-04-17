Policiales

Moretones y golpes: denuncian a maestra de Solymar por lesiones en una niña de 4 años

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria investiga una denuncia contra una maestra por la presunta agresión a una niña de 4 años.

Según informó el noticiero Subrayado, la menor concurre a una escuela de Montes de Solymar, en Ciudad de la Costa, departamento de Canelones.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor ante la Policía, luego de constatar moretones en las piernas y golpes en la cabeza. De acuerdo con el relato de la niña, una docente sería responsable.

La mujer adjuntó a la denuncia un informe médico hecho en una policlínica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en el que se certifican las lesiones.

La directora de Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, dijo al citado medio que una inspectora concurrió al centro educativo y que un equipo del programa Escuelas Disfrutables interviene en el caso.

“Se está en la etapa de recabar información”, señaló Salsamendi, quien precisó que la denuncia ingresó a la inspección “hace pocas horas”.