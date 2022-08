Moreira y PIT-CNT certifican en Sistemas Constructivos no Tradicionales a 120 trabajadores

Locales

La ministra de Vivienda, Irene Moreira, participó este viernes en la sede del PIT-CNT de la entrega de certificados a 120 trabajadores y trabajadoras que completaron su participación en el Proyecto de Formación en Sistemas Constructivos no Tradicionales, realizado en el marco de un acuerdo entre el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Instituto Cuesta Duarte.

En la instancia la ministra destacó la importancia de la capacitación y explicó que desde el ministerio se han impulsado este tipo de sistemas constructivos. “Estas 120 personas que se capacitaron van a estar trabajando en estos sistemas, no solo en sus cooperativas, sino que también puede ser una herramienta para la inserción laboral posterior”, dijo Moreira, que además resaltó las ventajas de este procedimiento porque permite disminuir el tiempo y el costo del metro cuadrado, considerando que ambos aspectos son "muy importantes a la hora de acceder a una vivienda”.

“El mundo nos lleva a abrirnos las mentes y ver esa nueva posibilidad que es el sistema constructivo no tradicional. No por ser no tradicional es de mala calidad ni nada que ver. Es un sistema que disminuye mucho el tiempo y el valor del metro cuadrado, que también es importante para poder tener el accedo. Tienen los elementos necesarios para ser una muy buena opción los sistemas constructivos no tradicionales”, agregó la ministra.

Moreira dijo además que “al uruguayo le gusta el ladrillo” por “la vieja concepción que tenemos de las estructuras de los españoles o los italianos”. Para la ministra, “ese prejuicio es la parte más difícil”.

De todas maneras, destacó los avances que hubo en los últimos meses, particularmente por la creación del Certificado de Ingreso al Registro (CIR), una herramienta que permite a las empresas acceder a los permisos constructivos en sistemas no tradicionales en un plazo máximo de 90 días. Este certificado habilita no solo a las empresas que vayan a incorporar los sistemas no tradicionales, sino a aquellas compañías uruguayas que lo estén haciendo desde hace por lo menos dos años.

“Una vez que creamos el CIR, desde marzo pasado hasta ahora, ya hay 12 sistemas constructivos aprobados; es muy corto tiempo”, expresó.

Por su parte, el integrante del Programa de Vivienda Sindical (PVS), Eduardo Burgos, explicó que el objetivo de la capacitación fue “certificar lo que algunos ya sabían hacer”.

“Las cooperativas del Programa de Vivienda Sindical requieren contratar personal con experiencia. Cada cooperativa contrata cerca de seis trabajadores por cada obra. Y el PVS tiene actualmente 85 obras. Eso da un número importante de mano de obra capacitada que se necesita”, indicó Burgos.

Burgos dijo que el diploma de Inefop "permite a aquellos trabajadores que accedieron a la capacitación tener documentado qué es lo que saben”. En ese sentido, contó que esos obreros formarán parte de una bolsa de trabajo que se creó este viernes, entre Inefop y el Instituto Cuesta Duarte.

Burgos se definió como un defensor de los sistemas no tradicionales y agregó que Uruguay y las empresas deben empezar a utilizar más este tipo de construcciones. “El mundo va hacia la industrialización de los procesos de producción, que son cada vez más grandes y, en este caso, se incorporan máquinas en los procesos que requieren de personal capacitado”, indicó.

Afirmó que el conocimiento “no ocupa espacio” y que todo lo que los trabajadores puedan ir aprendiendo “los va a hacer mejor a la hora de salir al mercado laboral, que es tan voraz y complejo”.

Por su parte, el arquitecto Pablo Antonaz, coordinador general del proyecto, remarcó las necesidades de capacitación y resaltó la creación de la bolsa de trabajo, dado que las cooperativas requieren mano de obra especializada y para eso es fundamental este tipo de formación.

Anunció que el mes que viene se continuará capacitando a trabajadores en Maldonado, como se ha hecho en Montevideo, Canelones y Durazno.

