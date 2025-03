Moreira “revisó” su percepción sobre Oddone: “Se transformó en un ministro político”

Política

Al final no

La senadora Constanza Moreira modificó su postura sobre la decisión del presidente Yamandú Orsi de designar a Gabriel Oddone como ministro de Economía y Finanzas durante su gestión de gobierno.

La líder de Casa Grande, que había dicho que al economista “se lo ve como un representante del gran empresariado”, aseguró que “se ha transformado en un ministro mucho más político”.

“Eso hay que decirlo: el rol hace a la persona. Él fue un economista del sector privado, básicamente, no del sector público. No era un [Danilo] Astori. Se está transformando en un dirigente económico del sector público. Eso implica para él todo un aprendizaje, porque tiene que discutir con la bancada, negociar prioridades y sus políticas”, expresó la senadora en diálogo con Desayunos informales (Canal 12).

Moreira destacó la reunión que Oddone tuvo con la bancada del Frente Amplio: “Creo que es la primera vez que tenemos enseguida una reunión con el ministro de Economía; esa es una buena señal”.

La senadora destacó el “equipo grande” del jerarca, en el que “no hay una inteligencia económica pura”, porque “tiene que estar en consonancia con los objetivos políticos”.

“Quizá su amistad con el sector empresarial, en un momento en el que el país requiere financiamiento e inversiones, no venga mal. Entonces, yo también reviso mi propia percepción y digo, porque hay que saber revisarse: ‘Mirá, no está mal, porque nosotros no tenemos un escenario de captación externa y directa como el que teníamos’”, dijo Moreira.

Según la legisladora, el gobierno debe “captar inversión externa y directa para este período”. “No tenemos asegurados UPM 1 y 2, ni Montes del Plata, ni cosas que pasaban antes”, remarcó la líder de Casa Grande.

Los dichos previos de Moreira

El pasado setiembre, Moreira insistió con que el gobierno frenteamplista debía tener “un ministro de Economía político”.

“Necesitás un ministerio político, y a Oddone se lo ve como un representante del gran empresariado. Necesitás un ministerio que le dé pelota a la microeconomía, que construya crecimiento con una perspectiva territorial. La macro no te digo que el Frente la maneja de taquito, pero la maneja bien. Tiene equipo, el equipo que armó Astori”, dijo Moreira en una entrevista con La Diaria.

En la misma respuesta, la dirigente de Casa Grande argumentó que el Frente Amplio “no tiene por qué dar señales de tranquilidad a los empresarios” —en relación con la designación de un técnico en Economía y Finanzas—, ya que durante 15 años gobernó esa área “maravillosamente”.