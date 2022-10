Monzeglio cobró $ 322 mil por viáticos en 2020-2021 y viajó 34 veces, 14 a Punta del Este

Política

Por Joaquín Symonds

Al comienzo de esta semana, el exdirector nacional del Ministerio de Turismo Martín Pérez Banchero acusó al subsecretario de esa cartera, Remo Monzeglio, de ser “una máquina de cobrar viáticos”.

“Lo de Monzeglio era que no tenía razones, casi todo a Punta del Este”, dijo el exjerarca en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

¿Qué tanto de razón tiene Pérez Banchero? Montevideo Portal accedió a los datos oficiales de viáticos cobrados por Monzeglio desde el 6 de marzo de 2020 —primera vez que retiró dinero por viajar— hasta el 11 de agosto de 2021.

En este período, el Ministerio de Turismo le dio a Monzeglio $ 322.679 por concepto de viáticos. De este monto, $ 165.869 tuvieron como destino Punta del Este, lo cual en términos porcentuales representa el 51% del total.

Desde el 6 de enero hasta el 11 de agosto del año pasado, Monzeglio viajó 14 veces a Punta del Este, siendo el principal destino durante estos años. En total, salió de Montevideo por trabajo en 34 ocasiones.

El segundo destino de mayor frecuencia en los viajes del subsecretario es Colonia. Según los datos oficiales, $ 36.016 (11%) del total de los viáticos cobrados fueron para ir a esa localidad. El tercer departamento que más visitó Monzeglio fue Salto, y principalmente a las Termas del Arapey. Por esto, Turismo le dio $ 25.647 (8%) en el acumulado desde el 6 de enero de 2020 hasta el 11 de agosto de 2021. Y la cuarta localidad más visitada por el jerarca fue Punta del Diablo, donde el Estado le asignó $ 23.463 (7%) por concepto de viáticos, siempre en el periodo mencionado.

Consultado por Montevideo Portal, Monzeglio prefirió no hacer declaraciones al respecto y se limitó a decir que todos los destinos a los que acudió fueron porque “allí se encuentra el turismo” uruguayo. Argumentó que no siempre se utiliza todo el dinero que se da por viático, pero no agregó más nada.

Los viajes de Cardoso

Por su parte, el exministro de Turismo Germán Cardoso gastó $ 379.093 desde el 26 de mayo de 2020 hasta el 15 de agosto de 2021, según los datos del Ministerio de Turismo. El destino que más frecuentó el exjerarca fue Rocha, donde manejó $ 73.913 de viáticos (19% del total registrado).

Luego le siguen Treinta y Tres con $ 62.551 (16%), Cerro Largo con 54.421 (14%) y Lavalleja, con $ 47.632 (12%).

La demanda de Monzeglio a Pérez Banchero

Pérez Banchero dijo que Monzeglio “mintió” ante Fiscalía, porque conocía las maniobras de Cardoso en el manejo de la publicidad del ministerio. Sin embargo, el subsecretario lo niega y anunció que denunciará al exjerarca ante la Justicia.

Quien está a cargo de la defensa de Monzeglio es el abogado Andrés Ojeda, que por estas horas está reuniendo pruebas para lograr que a Pérez Banchero se lo acuse por una figura de difamación.

“Este tipo de asuntos los tiene que dirimir la Justicia; no estoy para la chiquita”, añadió el jerarca del Ministerio de Turismo.

