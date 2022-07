MontevideoGas recordó “buenas prácticas en uso de gas natural” tras explosión en edificio

Locales

MontevideoGas, empresa que brinda soluciones energéticas eficientes basadas en gas natural, emitió un comunicado de prensa con “información de interés para los clientes”, tras la explosión registrada el viernes 22 de julio, cerca de las 9 de la mañana, en un edificio situado en Villa Biarritz.

“MontevideoGas se puso de modo inmediato a disposición de la Dirección Nacional de Bomberos. A su pedido, operarios de atención de emergencia de MontevideoGas acudieron al lugar de forma inmediata para tomar las medidas de seguridad pertinentes. En el transcurso de la mañana se notificó el accidente a URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) y dentro de las 48 horas se presentó un informe técnico ampliatorio de acuerdo a la normativa vigente”, informó la compañía, que además recordó que “a la fecha, la Dirección Nacional de Bomberos, responsable de la investigación, no se expidió sobre la causa de la explosión y maneja distintas hipótesis que implicarían la presencia de gas natural en la unidad que sufrió mayores daños (tercer piso)”.

La empresa manifiesta en el comunicado de este martes “su solidaridad con las familias afectadas y se pone a disposición de clientes para brindar la información que sea pertinente”.

En este sentido, MontevideoGas expresó una serie de consideraciones. La primera: “todas las fuentes de energías requieren un cuidado en relación a su correcta y segura utilización”. La segunda: “en nuestro país existen regulaciones y normas de seguridad para garantizar que el gas natural sea una fuente de energía segura cuando se instala y utiliza bajo estas normas”.

Buenas prácticas

La empresa recordó “cuáles son las buenas prácticas en el uso de gas natural”.

“Las fugas de gas son poco frecuentes. Al gas natural se le agrega olor artificialmente a efectos de que pueda ser detectado a tiempo”, informó.

Además, agregó que “en caso de sentir olor a gas” se deben tomar una serie de precauciones: “se deben abrir puertas y ventanas para permitir ventilación, cerrar la llave general de paso que se encuentra junto al medidor de gas, cerrar la llave de paso de los gasodoméstico; no encender interruptores ni aparatos eléctricos, no fumar, no utilizar ascensores, no encender fósforos ni velas, no utilizar el teléfono celular dentro de la casa; llamar al servicio de emergencia (2901 9090) que funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año; para reparar, instalar o modificar equipos y/o la instalación a gas, solicitar siempre la atención de instaladores matriculados; inspeccionar con un instalador matriculado anualmente los equipos para evaluar el funcionamiento de los mismos”.

El teléfono de emergencia de la empresa es 2901 9090 (las 24 horas los 365 días del año) y el centro de contacto es 29012525 (horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas). El mail: info@montevideogas.com.uy. La dirección de Oficina Comercial: Plaza Independencia 831 P.10.

En este link puede consultarse el listado de e impresas instaladoras habilitadas por el Ministerio de Industria y Energía.

La hipótesis que maneja Bomberos es que la explosión en el edificio se produjo por una fuga de gas de cañerías, pero el vocero de la dirección, Pablo Benítez, aclaró a Montevideo Portal que “aún queda mucho por investigar”.

